Более 60 участников СВО из Кузбасса открыли свое дело

Свыше 60 участников СВО, проживающих в Кузбассе, в этом году открыли свое дело с помощью соцконтракта. Мера поддержки действует по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«Наш долг — сделать все, чтобы участники СВО как можно быстрее и комфортнее адаптировались к мирной жизни. Мы оказываем им всестороннюю поддержку, продвигаем на государственной службе, в общественной жизни, бизнесе. Социальный контракт открывает перед ребятами двери к новым возможностям, помогая найти свой путь в новой профессии или открыть собственное дело», — отметил губернатор Илья Середюк.
Например, житель Новокузнецкого округа Юрий Бессонов после возвращения с СВО решил выращивать хвойные саженцы. Он обучился на предпринимателя и оформил соцконтракт. Сегодня вместе с супругой они возделывают 41 сотку земли, на которой растут почти 5 тыс. хвойных деревьев: казахский можжевельник, туя, венгерская сирень, горная сосна и другие.
Программа по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта действует в Кузбассе с 2021 года. За это время в регионе заключено более 30 тыс. соглашений. С 2026 года ветераны СВО могут заключить соцконтракт без учета доходов, что значительно упрощает доступ к этой мере поддержки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.