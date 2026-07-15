Более 60 участников СВО из Кузбасса открыли свое дело

Программа по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта действует в Кузбассе с 2021 года. За это время в регионе заключено более 30 тыс. соглашений. С 2026 года ветераны СВО могут заключить соцконтракт без учета доходов, что значительно упрощает доступ к этой мере поддержки.