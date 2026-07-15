Лидерами по росту цен в июне в Прикамье стали топливо и овощи

Потребительские цены на услуги увеличились в июне на 0,6%. Выросли тарифы на содержание и ремонт жилья (на 6,4−7,9%). На 7,3% поднялась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма: наибольшее удорожание зафиксировано на поездки в страны Закавказья (на 16,1%) и Египет (на 14,4%).