Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидерами по росту цен в июне в Прикамье стали топливо и овощи

В июне 2026 года в Пермском крае потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Источник: Коммерсантъ

В июне 2026 года в Пермском крае потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

По сравнению с маем 2026 года мясо и птица подорожали на 2,7%, рыба — на 0,4%, сахар — на 1,4%. Лидерами по росту цен среди овощей стали репчатый лук (+23%), картофель (+21,4%) и белокочанная капуста (+19,2%).

Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,9%. Отмечено подорожание моторного топлива (на 8,8%), в частности топлива дизельного (на 6,6%) и бензина автомобильного (на 9,1%).

Потребительские цены на услуги увеличились в июне на 0,6%. Выросли тарифы на содержание и ремонт жилья (на 6,4−7,9%). На 7,3% поднялась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма: наибольшее удорожание зафиксировано на поездки в страны Закавказья (на 16,1%) и Египет (на 14,4%).