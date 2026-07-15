В Ленинском районе Красноярска продолжается ремонт междворовых проездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе продолжается обновление междворовых проездов. Уже готовы к приемке участки возле домов по адресам: улица Астраханская, 9а, и улица Крылова, 10. Здесь подрядчики уложили новый асфальт и установили бордюрный камень.
В настоящее время дорожные работы ведутся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 48, а также в переулке Тихом, 15. Завершить ремонт всех объектов планируется до конца сентября.
В этом сезоне в Ленинском районе отремонтируют 15 междворовых проездов и обустроят прилегающие тротуары. На проведение работ в городском бюджете предусмотрено более 32 миллионов рублей.
В 2026 году обновление междворовых проездов запланировано по следующим адресам: улица Астраханская, 9; улица Крылова, 10 — до домов № 20 и № 22 на улице 2-я Краснофлотская; проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 48; улица Спортивная, 184; переулок Тихий, 15; улица Читинская, 7; улица 52-й квартал, 10−10а и 2−11; улица Энергетиков, 18−24; улица Пожарского, 158−162; улица 26 Бакинских Комиссаров, 28а; улица Одесская, 3; улица Волжская, 1; улица Коломенская, 25 и улица Московская, 41.