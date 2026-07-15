Власти Воронежа назвали новую дату празднования Дня города

В Воронеже дату празднования Дня города перенесли на 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 15 июля.
Традиционно День города в столице Черноземья отмечают в третью субботу первого осеннего месяца. Однако в этом году празднование совпадает с периодом выборов в Госдуму: голосование будет проходить в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.
В связи с этим городские власти предложили перенести праздничные мероприятия на неделю раньше. Данное решение было согласовано в ходе очередного заседания городской Думы.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в городе не состоится IX Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» (0+). Его проведение отменили по техническим причинам.
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