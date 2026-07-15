В Северобайкальске благоустроили парк «Северное сияние Байкала»

Благоустройство прибрежного парка «Северное сияние Байкала» провели в Северобайкальске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии.
На территории проложили удобные пешеходные дорожки, установили шезлонги, лавочки и оборудовали просторную смотровую площадку с живописным видом на Байкал. Особой популярностью пользуется новая лестница, ведущая к берегу озера.
Теперь специалисты разрабатывают проект надземного пешеходного перехода через железную дорогу. Он сделает путь к озеру безопасным и откроет новые возможности для прогулок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.