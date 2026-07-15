В школах Хабаровского края осенью ждут около 14 тыс первоклассников

Второй этап приемной кампании в первые классы продлится до 5 сентября. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в этот период заявление на зачисление принимается независимо от места проживания будущего первоклассника. Однако в выбранную школу получится попасть только при условии наличия свободных мест. Если же на момент обращения таковых не оказалось, родителю нужно проконсультироваться в территориальном управлении образования для определения доступной общеобразовательной организации.