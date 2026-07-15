В школах Хабаровского края осенью ждут около 14 тыс первоклассников

Второй этап приемной кампании в первые классы продлится до 5 сентября. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в этот период заявление на зачисление принимается независимо от места проживания будущего первоклассника. Однако в выбранную школу получится попасть только при условии наличия свободных мест. Если же на момент обращения таковых не оказалось, родителю нужно проконсультироваться в территориальном управлении образования для определения доступной общеобразовательной организации.
В целом в Хабаровском крае ожидается в этом году около 14 тысяч первоклассников — несколько больше, чем в прошлый период.
— Ожидается, что в предстоящем 2026−2027 учебном году впервые в школу пойдут 13 739 детей. В прошлом году в первый класс зачислили 13 131 юных жителей, а в учебном году — 2024/25 было 14 103 первоклассника, — привели статистику в региональном министерстве образования и науки.
В ведомстве также напомнили, что в первый класс зачисляют детей в возрасте 6,5−8 лет. Для того, чтобы ребенка приняли раньше или позже обозначенного возрастного порога, родитель может обратиться с заявлением в школу, предварительно получив разрешение от управления образования.