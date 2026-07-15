Врач Соломатина предупредила о вреде растущих в городах у подъездов ягод

Во дворах многоквартирных домов нередко можно встретить плодовые деревья и даже кустики ягод. Но вот есть эти дары природы не стоит. Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде употребления плодов, выращенных рядом с дорогами и асфальтом. По её словам, такие растения могут накапливать вредные вещества, которые почти не выводятся из организма человека. Эти вещества оседают на почках и печени, вызывая серьёзные проблемы со здоровьем.