Журналист «РГ» проехал по Уралу 800 км на машине в период дефицита топлива

Однако и там ситуация тоже напряженная. Местные жители в один голос заявляют: бензина нет. С утра пораньше объезжаю город, топливо есть почти везде, из минусов — очереди. Делать нечего, выбираю заправку и жду. Дело движется быстро — минут через 20 подъехал к колонке. Спрашиваю у ближайшего водителя, есть ли ограничение на отпуск топлива. Он неуверенно говорит о 40 литрах, цена — 67 рублей за АИ-95. А напоследок советует: лучше второй раз отстоять и заправиться до полного бака, ведь бензина нигде нет.