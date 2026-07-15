В Ростовской области разыскивают сбежавшую пуму

В министерстве отметили, что в случае, если человек столкнется с пумой, необходимо сохранять спокойствие, чтобы не спровоцировать охотничий инстинкт. Кроме того, нельзя поворачиваться к пуме спиной — необходимо медленно отступать, глядя прямо в глаза, но не на морду животного.