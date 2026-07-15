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Нижегородцам представили эскиз дома с музыкальным салоном на улице Студеной

Объект приобрела солистка Нижегородского камерного музыкального театра.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам показали, как будет выглядеть дом № 14/32 на улице Студеной, где планируется разместить музыкальный салон-галерею. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

Собственницей здания в 2023 году стала солистка Нижегородского камерного музыкального театра Марина Степанова. Дом не включен в реестр объектов культурного наследия, но имеет статус ценного градоформирующего, поэтому все решения по его реконструкции проходят согласование.

Здание хотят приспособить под камерные концерты, литературные чтения, выставки, творческие встречи и театральные постановки. Также там расположится кофейня и балкон на втором этаже.

Предварительно объект демонтируют: экспертиза показала, что он находится в аварийном состоянии и не выдержит нагрузки. Новый дом не будет иметь ничего общего со старым зданием. При этом в проекте сохранят этажность и линии для его органичного вписания в историческую среду.

«Облик меняется кардинально, но мы соблюдаем все требования. Это здание видовое, угловое. И мы понимаем, что строим его не на полгода — его будут видеть и потомки», — отметила собственница.

Сейчас проект находится в стадии проработки. Солистке и ее супругу помогают представители нижегородского минимущества, мэрии, АНО «АСИРИС» и клуба исторической недвижимости. Завершение реконструкции намечено на 2028 год.

Отметим, что дом на Студеной также прославили изображения персонажей «Симпсонов». Как уточнила Марина Степанова, к их созданию она отношения не имеет и кто их размещает, не знает.

Ранее мы писали что вековой дом в центре Нижнего Новгорода продали на аукционе за 16 млн рублей.