Нижегородцам представили эскиз дома с музыкальным салоном на улице Студеной

Предварительно объект демонтируют: экспертиза показала, что он находится в аварийном состоянии и не выдержит нагрузки. Новый дом не будет иметь ничего общего со старым зданием. При этом в проекте сохранят этажность и линии для его органичного вписания в историческую среду.