От Камчатки до Марокко. Где отдыхают Алсу, Пересильд, Свиридова, Подольская

А певица Алена Свиридова отправилась на другой конец России — на Камчатку, где тоже море, но образ у Алены не пляжный. Она в ветровке, а в руках у нее блюдо готовых к ужину крабов. «Счастлива вернуться», — написала в своих соцтсетях Свиридова о своем путешествии в «край вулканов».