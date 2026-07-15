От Камчатки до Марокко. Где отдыхают Алсу, Пересильд, Свиридова, Подольская

Сегодня лето перешагнет свой «экватор». И звезды не теряют времени даром — у некоторых из них уже второй и третий отпуск, о котором они не забывают рассказать подписчикам в своих соцсетях.
Турция и Сочи
Актриса Юлия Пересильд и продюсер Яна Рудковская предпочли Турцию. Каждая из них опубликовала расслабленные фото. Пересильд — в «пижамном» комплекте, Рудковская — в слитном купальнике.
Певица Наталья Подольская в компании подруг отправилась в Сочи — гвоздем программы стало мини-путешествие на яхте.
В «краю вулканов»
А певица Алена Свиридова отправилась на другой конец России — на Камчатку, где тоже море, но образ у Алены не пляжный. Она в ветровке, а в руках у нее блюдо готовых к ужину крабов. «Счастлива вернуться», — написала в своих соцтсетях Свиридова о своем путешествии в «край вулканов».
Восточная сказка
Алсу предпочла восточную сказку, отправившись на другой континент — в Африку. Певица путешествует по Марокко и делится местным колоритом с поклонниками. Алсу опубликовала клип, где предстала в нескольких образах, вдохновленных местными классическими модными традициями. Подписчики отметили, что все наряды ей к лицу.