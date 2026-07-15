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Николай Патрушев оценил боеготовность ВМФ России

Российский Военно-морской флот сегодня способен гарантировать защиту национальных интересов по всем стратегическим направлениям. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В текущем году ВМФ России отмечает 330 лет со дня основания. Николай Патрушев подчеркнул, что за всю свою историю флот «прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе».

«Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана», — отметил он.

Отдельно председатель Морской коллегии подчеркнул, что морские стратегические ядерные силы страны находятся в полной боеготовности. По его словам, все вызовы со стороны потенциальных противников уже заложены в планы развития флота — в Стратегии развития Военно-морского Флота до 2050 года и проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года.

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