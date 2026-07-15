В Прикамье на фестиваль воздухоплавания собрались пилоты из 14 регионов России

Десятки разноцветных аэростатов и тысячи зрителей — так начался фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», приуроченный к 363-летию Кунгура. В захватывающем спортивном шоу приняли участие 44 пилота из 15 регионов России.
«Небесная ярмарка» впервые состоялась в 2002 году. Тогда над землей взлетели шесть тепловых аэростатов. Программа включала свободный полет и «Ночное свечение». Со временем организаторы дополнили афишу концертами, мастер-классами, фестивалем чая и народных промыслов, а также выступлением уличных театров.
В 2026 году в небо старинного уральского города взмыли десятки воздушных шаров — пилоты участвовали в первенстве России среди молодежи и Кубке страны по воздухоплавательному спорту. Лидерство в первенстве после первого полета захватила кунгурская пилотесса Елизавета Вертипрахова, призер женского чемпионата России последних трех лет.
— Как всегда, успех полетов определяется характером погоды, — отметил руководитель Федерации воздухоплавания Пермского края и один из основателей фестиваля Андрей Вертипрахов. — Особенность этого вида спорта в том, что он очень чувствителен к метеоусловиям, — от них зависят безопасность взлета, посадки и выбор места приземления.
В день открытия «Небесной ярмарки» в Кунгуре проходили спортивные и культурные мероприятия. Например, на Соборной площади развернулся фестиваль национальных культур «Живая традиция», а пространство перед Дворцом культуры «Мечта» заполнили артисты из Кунгура, Перми и Санкт-Петербурга.
Завершилось мероприятие эффектным шоу «Музыка неба в единстве голосов» — тепловые аэростаты одновременно поднялись в воздух с площадки за сценой. Полет сопровождали выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Кроме того, внимание зрителей привлекло экстремальное представление — команда райдеров продемонстрировала мастерство в фристайл-мотокроссе. Под живое сопровождение рок-групп мотоциклисты показали различные трюки, взлетая с трамплинов на десятиметровую высоту.
Под занавес праздника воздухоплавания пилоты порадовали публику знаменитым «Танцем слонов» — в ночном небе грациозно покачивались светящиеся аэростаты.