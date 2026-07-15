В Прикамье на фестиваль воздухоплавания собрались пилоты из 14 регионов России

— Как всегда, успех полетов определяется характером погоды, — отметил руководитель Федерации воздухоплавания Пермского края и один из основателей фестиваля Андрей Вертипрахов. — Особенность этого вида спорта в том, что он очень чувствителен к метеоусловиям, — от них зависят безопасность взлета, посадки и выбор места приземления.