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В Хабаровском крае будут снимать полнометражный фильм

В Хабаровском крае снимут полнометражный фильм «Все реки впадают в моря». В нем снимутся также и местные артисты.

В Хабаровском крае снимут полнометражный фильм «Все реки впадают в моря». В нем снимутся также и местные артисты.

В основе картины — история о подростках, которые отправляются в путешествие по Амуру, вдохновившись великими исследователями Дальнего Востока. Проект кинокомпаний стал победителем Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино, который проводился при поддержке Минвостокразвития и КРДВ.

«По условиям гранта не менее 30 процентов творческой команды должны составлять наши земляки. Правительство края окажет всю необходимую помощь создателям фильма — мы хотим так показать наш Хабаровский край, чтобы зрители просто не смогли не влюбиться в него», — сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Съемки стартуют в августе. В широкий прокат картина выйдет осенью 2027 года.