В Калининградской области к 80-летию региона создали самый большой в истории кубок из янтаря

Над изделием одновременно работали десять мастеров. Чашу кубка выполнили в технике мозаики из двух тысяч янтарных фрагментов, каждую деталь вручную обработали и подогнали к соседней. Украшением стали камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображён Георгий Победоносец — святой, которого связывают с победой добра над злом, мужеством и защитой. В общей сложности работа над кубком продолжалась четыре месяца.