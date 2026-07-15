Жители Охотского округа встретились с главой Минцифры Хабаровского края

Евгений Демин, глава Минцифры Хабаровского края, посетил Охотский округ с рабочим визитом. Он оценил качество связи в северной части региона и провел личный прием жителей. Основные вопросы касались улучшения связи и перспектив развития услуг как в районном центре, так и в отдаленных населенных пунктах. «Услуги связи на территории северных районов края оказываются с использованием спутниковых технологий. При открытии сайта или сообщения в мессенджере сигнал дважды преодолевает расстояние от спутника до земли, поэтому скорость загрузки данных ниже, чем у 4G, работающего по оптоволокну», — отметил министр. По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» в поселках Аэропорт, Новая Иня и селе Иня запущен мобильный интернет. Объем мобильного трафика жителей Охотского округа в 2025 году составил 702 ТБ, за первое полугодие 2026 года — уже 360 ТБ. Рост нагрузки на сеть в часы пик может влиять на качество сигнала.