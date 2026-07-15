В Енисейском районе будут судить закладчика с крупной партией наркотиков (видео)

Енисейские полицейские завершили расследование дела в отношении 43-летнего жителя поселка Стрелка. Его обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков.
По данным полиции, в феврале мужчина получил в интернете предложение заработать на бесконтактной продаже запрещенных веществ. Он согласился, забрал тайник, расфасовал наркотик по пакетам и отправился раскладывать закладки в дачном обществе. Там его задержали сотрудники полиции.
Во время досмотра у мужчины нашли 20 свертков. Еще 30 уже разложенных закладок полицейские обнаружили на территории СНТ. При обыске дома у подозреваемого изъяли еще 140 граммов вещества. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик общей массой более 240 граммов. Также, по данным МВД, мужчина получал оплату через криптокошельки, а затем выводил деньги на банковский счет. Всего он получил 226 тыс. рублей.
В отношении фигуранта расследовали несколько уголовных дел, в том числе о сбыте наркотиков и легализации преступных доходов. Сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом.