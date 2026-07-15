В Енисейском районе будут судить закладчика с крупной партией наркотиков (видео)

Во время досмотра у мужчины нашли 20 свертков. Еще 30 уже разложенных закладок полицейские обнаружили на территории СНТ. При обыске дома у подозреваемого изъяли еще 140 граммов вещества. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик общей массой более 240 граммов. Также, по данным МВД, мужчина получал оплату через криптокошельки, а затем выводил деньги на банковский счет. Всего он получил 226 тыс. рублей.