С начала года в Самаре отловили почти 1000 бродячих собак

Иногда во время рейдов ловят домашних животных, которые находятся на самовыгуле. Чтобы найти их, нужно обращаться в департамент городского хозяйства и экологии, но важно, чтобы питомец был чипирован. Там же принимают заявки на отлов бродячих животных.