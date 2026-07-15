В Магадане начнут следить за городской средой с помощью ИИ

«Во время движения комплекс анализирует видеопоток — нейросеть сравнивает данные с эталонами и выявляет отклонения. Модуль GPS/ГЛОНАСС добавляет к снимкам геометку и время, а данные передаются в облачную платформу. Камеры в реальном времени распознают более 45 видов дефектов: стертую дорожную разметку, провалы в асфальте, поврежденные бортовые камни, неочищенные от снега или мусора участки, неправильную парковку, неработающие фонари, плохое состояние газонов или остановок, сосульки на крышах и многое другое. Внедрение системы позволит существенно ускорить проверки: одна машина сможет обследовать до 1000 километров при еженедельном контроле. Магадан станет одним из первых городов, где технологию протестируют в сложных климатических условиях, что особенно важно для оценки ее надежности в суровых погодных реалиях», — подчеркнула мэр города Лариса Поликанова.