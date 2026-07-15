В Магадане начнут следить за городской средой с помощью ИИ

Проект мониторинга городской среды «Магадан-смарт» планируют запустить в Магадане в 2027 году при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в мэрии.
Там будет работать программно‑аппаратный комплекс с модулями искусственного интеллекта, видеокамерами, компонентами для автономной работы. Устанавливать оборудование будут на специальные автомобили.
«Во время движения комплекс анализирует видеопоток — нейросеть сравнивает данные с эталонами и выявляет отклонения. Модуль GPS/ГЛОНАСС добавляет к снимкам геометку и время, а данные передаются в облачную платформу. Камеры в реальном времени распознают более 45 видов дефектов: стертую дорожную разметку, провалы в асфальте, поврежденные бортовые камни, неочищенные от снега или мусора участки, неправильную парковку, неработающие фонари, плохое состояние газонов или остановок, сосульки на крышах и многое другое. Внедрение системы позволит существенно ускорить проверки: одна машина сможет обследовать до 1000 километров при еженедельном контроле. Магадан станет одним из первых городов, где технологию протестируют в сложных климатических условиях, что особенно важно для оценки ее надежности в суровых погодных реалиях», — подчеркнула мэр города Лариса Поликанова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.