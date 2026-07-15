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За полгода квадратный метр комнаты в Перми подешевел на 17,3%

За первые шесть месяцев 2026 года комнаты, продаваемые по отдельности, на пермском рынке недвижимости, подешевели на 1,6%. Средняя стоимость такого актива составила 1,4 млн руб. При этом стоимость квадратного метра в комнате снизилась на 17,3% — до 82,2 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

За первые шесть месяцев 2026 года комнаты, продаваемые по отдельности, на пермском рынке недвижимости, подешевели на 1,6%. Средняя стоимость такого актива составила 1,4 млн руб. При этом стоимость квадратного метра в комнате снизилась на 17,3% — до 82,2 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

Наибольшее подорожание «квадрата» в комнате отмечено в Магнитогорске (+25,5%), Череповце (+20,8%), Кемерове (+17,3%), Тольятти (+17%) и Туле (+17%). Падение фиксируют в Рязани (-20,3%), Новокузнецке (-12,8%), Грозном (-12,5%) и Севастополе (-7,6%). Лот в Москве подорожал на 8,3%, до 5 млн руб. за объект, в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 2,6 млн руб.

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