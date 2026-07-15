За полгода квадратный метр комнаты в Перми подешевел на 17,3%

За первые шесть месяцев 2026 года комнаты, продаваемые по отдельности, на пермском рынке недвижимости, подешевели на 1,6%. Средняя стоимость такого актива составила 1,4 млн руб. При этом стоимость квадратного метра в комнате снизилась на 17,3% — до 82,2 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».