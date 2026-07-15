В Калининграде изготовили самый большой в истории янтарный кубок

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Предприятие разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление «Ростеху».