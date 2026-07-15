В Калининграде изготовили самый большой в истории янтарный кубок

КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Самый большой кубок в истории янтарного производства весом более 30 килограммов изготовили на Калининградском янтарном комбинате «Ростеха», сообщает пресс-служба предприятия.
«Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг “РТ-Финанс” госкорпорации “Ростех”) к 80-летию Калининградской области изготовил “Кубок Победителей” — самый большой кубок в истории российского янтарного производства… Изделие высотой более одного метра весит свыше 30 килограммов», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря — пейзажного, он дополнит коллекцию музея комбината. Над «Кубком Победителей» работали десять мастеров четыре месяца. Все детали в нем соединены вручную.
«Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец — святой, олицетворяющий победу добра над злом, мужество и защиту», — отмечается в сообщении.
Уникальный образец, добавили в пресс-службе, значительно превосходит самый внушительный из выпущенных ранее аналогов — янтарную вазу «Изобилие». Ваза была изготовлена комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Ее высота 105 сантиметров, а вес — 10 килограммов.
Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Предприятие разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление «Ростеху».