Красноярцев приглашают на бесплатный музыкально-поэтический фестиваль «Бит, строфа и город»

26 июля, в воскресенье, в 16:00 в Красноярске пройдет масштабный фестиваль «Бит, строфа и город» (6+) от молодежного центра «Зеркало». Точкой притяжения поэзии и музыки в этот вечер станет сквер им. Юдина (ул. Обороны).
Гостей фестиваля ожидают театральные и поэтические программы, мастер-классы и интерактивы. Среди них, например, выступление активистов-поэтов проекта, постановка от театра «Максималь», диджей-сет от исполнителя KARROW и выставка от красноярских уличных художников.
«Фестиваль объединяет ритм стихов, музыки и города для создания нового культурного опыта. Это место для нового поколения молодых людей, где можно учиться творить и делиться своим творчеством», — рассказывает Анжелика Фролова, куратор проекта «Бит, строфа и город».
Также красноярцы смогут поучаствовать в открытом микрофоне, а еще попробовать новый формат — медитацию под электронную музыку. Для гостей проведут мастер-классы по созданию собственной мини-книги, обвесов и поэтических закладок.
Кроме того, в сквере будет работать фотобудка, где можно сделать атмосферные памятные снимки. Маленьких посетителей ждут читки сказок и интерактивные зоны.
Вход на фестиваль свободный.