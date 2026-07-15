Красноярцев приглашают на бесплатный музыкально-поэтический фестиваль «Бит, строфа и город»

26 июля, в воскресенье, в 16:00 в Красноярске пройдет масштабный фестиваль «Бит, строфа и город» (6+) от молодежного центра «Зеркало». Точкой притяжения поэзии и музыки в этот вечер станет сквер им. Юдина (ул. Обороны).