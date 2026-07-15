В подмосковной Коломне хозяйство увеличит площадь вишневых садов до 100 га

Площадь вишневых садов на территории хозяйства «Екатерининские сады» в Коломне планируют увеличить с 66 до 100 га, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сбор урожая на предприятии уже начался, он продлится примерно до 20-х чисел июля. Одновременно специалисты приступают к уборке черной смородины. В хозяйстве выращивают несколько сортов вишни, адаптированных к климату региона. Это позволяет продлить период созревания ягод и эффективнее организовать работу. Грядущей осенью на территории планируют заложить новые сады, расширить посадки смородины и начать подготовку к строительству собственного перерабатывающего цеха.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.