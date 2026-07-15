В подмосковной Коломне хозяйство увеличит площадь вишневых садов до 100 га

Сбор урожая на предприятии уже начался, он продлится примерно до 20-х чисел июля. Одновременно специалисты приступают к уборке черной смородины. В хозяйстве выращивают несколько сортов вишни, адаптированных к климату региона. Это позволяет продлить период созревания ягод и эффективнее организовать работу. Грядущей осенью на территории планируют заложить новые сады, расширить посадки смородины и начать подготовку к строительству собственного перерабатывающего цеха.