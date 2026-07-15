Арбитраж приостановил рассмотрение спора липецкой ОЭЗ и московского подрядчика

Независимую гарантию для обеспечения исполнения обязательств «Стройбазиса» по этому контракту выдало АО «Русский народный банк». В связи с этим с февраля ОЭЗ «Липецк» взыскивает с коммерческой организации 181 млн руб. задолженности по независимой гарантии и неустойки. Ближайшее заседание по делу назначено на 3 сентября. Третьим лицом указан «Стройбазис».