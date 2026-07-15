Паллеты на складе бывшего консервного завода вспыхнули в Волгограде

Вечером 14 июля 2026 года в Волгограде вспыхнул страшный пожар в Ворошиловском районе, на берегу Волги в районе Тулака. Накануне вечером очевидцы в соцсетях написали о мощном пламени, поднимавшемся над Волгой, и о столбах черного дыма, который был видел за десятки километров от места происшествия.
Горожане делились наблюдениями, предполагая, что возгорание возникло на территории бывшего консервного завода. Позднее эти предположения подтвердили сотрудники пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве сообщили, что огонь охватил неэксплуатируемое складское помещение на территории бывшего консервного завода на улице Консервной. Огонь охватил деревянные паллеты. Пожарно-спасательные подразделения с момента получения сигнала о ЧП прибыли к месту и проводили тушение, наращивая силы и средства для ликвидации огня.
Журналисты направили официальный запрос в МЧС России по Волгоградской области с просьбой предоставить данные о площади места возгорания и силах, задействованных при тушении мощного пожара.
Ранее были опубликованы кадры с места страшного возгорания в Ворошиловском районе Волгограда.