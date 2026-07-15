Перинатальный центр Кабардино-Балкарии получил более 70 единиц оборудования

Учреждение получило мониторы для контроля состояния матери и плода, наркозные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, передвижную цифровую рентгеновскую систему, ультразвуковые диагностические комплексы и многое другое. Новая техника позволяет непрерывно отслеживать жизненно важные показатели матери и ребенка, безопасно проводить анестезию и реанимационные мероприятия, рентгенодиагностику без перемещения пациентов, а также выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику на всех этапах беременности и родов.