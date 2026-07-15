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Перинатальный центр Кабардино-Балкарии получил более 70 единиц оборудования

Среди новой техники в том числе наркозные аппараты и УЗД-комплексы.

Источник: Национальные проекты России

Более 70 единиц современного медицинского оборудования поступило в перинатальный центр Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве республики.

Учреждение получило мониторы для контроля состояния матери и плода, наркозные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, передвижную цифровую рентгеновскую систему, ультразвуковые диагностические комплексы и многое другое. Новая техника позволяет непрерывно отслеживать жизненно важные показатели матери и ребенка, безопасно проводить анестезию и реанимационные мероприятия, рентгенодиагностику без перемещения пациентов, а также выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику на всех этапах беременности и родов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.