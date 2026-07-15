Красноярцы исполнят песни Владимира Высоцкого на гала-концерте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июля на Центральной набережной Красноярска состоится гала-концерт фестиваля «Красноярск поет Высоцкого». На сцену выйдут участники, успешно прошедшие три отборочных тура.
В этом году фестиваль объединил исполнителей разных поколений: самому юному участнику исполняется 10 лет, а самому старшему — 89. В течение вечера прозвучит около 50 песен из репертуара Владимира Высоцкого — как широко известных, так и редко исполняемых произведений.
Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого» проводится с 2005 года накануне дня памяти поэта и дня рождения артиста. За это время поклонники его творчества организовали 440 концертов на различных площадках города и края. Выступления проходили в образовательных и медицинских учреждениях, воинских частях и госпиталях, домах престарелых и приютах для бездомных, а также в концертных залах и на открытых площадках.
«Цель проекта — сохранять наследие Высоцкого и популяризировать творчество. Его песни вне времени: они о любви, дружбе, Родине, о вечном. В них, как в Библии, все десять заповедей — на доступном языке, с живыми примерами. Это сочетание простого ритмичного гитарного рифа с мощным голосом и гениальными текстами», — отметил организатор фестиваля Роман Энгельгардт.
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