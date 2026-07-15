Красноярцы исполнят песни Владимира Высоцкого на гала-концерте

Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого» проводится с 2005 года накануне дня памяти поэта и дня рождения артиста. За это время поклонники его творчества организовали 440 концертов на различных площадках города и края. Выступления проходили в образовательных и медицинских учреждениях, воинских частях и госпиталях, домах престарелых и приютах для бездомных, а также в концертных залах и на открытых площадках.