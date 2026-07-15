Компенсацию за геномную регистрацию отменили в Нижегородской области

Ранее ее могли пройти люди с российским и иностранным гражданством, а также лица без гражданства, но заключившие договор с Министерством обороны РФ. После прохождения геномной регистрации полагалась социальная поддержка в размере 1 400 рублей. Однако правительство Нижегородской области аннулировало данное постановление.