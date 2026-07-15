В Крыму снизили плату за аренду для предпринимателей

Помимо этого, по информации Аксенова, вводится отсрочка платежей за землю, которые подлежат оплате в срок до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года. Такая мера поддержки также оказывается в беззаявительном порядке.