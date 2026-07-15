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В Нижегородской области появился общественный помощник по антитеррору

Основной задачей общественного помощника станет содействие руководителю аппарата Антитеррористической комиссии в реализации социально значимых проектов антитеррористической направленности.

В Нижегородской области учреждена должность общественного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии. Первым ее занял директор регионального Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма Олег Пикунов.

Основной задачей общественного помощника станет содействие руководителю аппарата Антитеррористической комиссии в реализации социально значимых проектов антитеррористической направленности, взаимодействии с институтами гражданского общества, профилактике идеологии терроризма, украинского национализма и неонацизма, информационном сопровождении антитеррористической деятельности, а также выработке эффективных управленческих решений в этих сферах.

В новом статусе Олег Пикунов уже принял участие в серии открытых диалогов со студентами Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского в спортивно-оздоровительном лагере «Заря» и Мининского университета в лагере «Веселый берег». Вместе с сотрудником аппарата Антитеррористической комиссии Натальей Большаковой он обсудил с молодежью вопросы противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

Особое внимание во время встреч было уделено ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности, а также способам противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность.

Кроме того, Наталья Большакова представила студентам региональный проект «Герои нашего времени», который реализуется аппаратом Антитеррористической комиссии совместно с министерством региональной безопасности Нижегородской области при поддержке телекомпании «Волга». Участники встреч также узнали о работе официальных сообществ Антитеррористической комиссии и регионального Координационного центра в социальных сетях, где публикуются профилактические материалы и действует обратная связь с пользователями.