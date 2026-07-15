В Нижегородской области появился общественный помощник по антитеррору

В новом статусе Олег Пикунов уже принял участие в серии открытых диалогов со студентами Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского в спортивно-оздоровительном лагере «Заря» и Мининского университета в лагере «Веселый берег». Вместе с сотрудником аппарата Антитеррористической комиссии Натальей Большаковой он обсудил с молодежью вопросы противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.