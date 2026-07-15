«АВА Групп» займется промышленным кластером и ОКН в Нижегородской области

Инвестиционный холдинг «АВА Групп» приобрел три объекта культурного наследия в городе Арзамасе — здания Городской думы и управы, гостиницу Подсосовых и Лабаз. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По данным с сайта торгов ООО «Спецзастройщик “АВА КМВ”» из Пятигорска стало единственным участником торгов с начальной ценой почти 34 млн руб.