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Красноярцев просят не верить фейкам про закрытие АЗС

Правительство Красноярского края опровергло распространяемую в различных источниках информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе.

Правительство Красноярского края опровергло распространяемую в различных источниках информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе.

Так, в соцсетях появились списки мобильных АЗС с адресами их местонахождения в Красноярске и телефонами. Кроме того, ненастоящие «указы» от имени губернатора о закрытии стационарных заправок приходят на почту в администрации округов.

«Информация не соответствует действительности! Подобные публикации могут спровоцировать необоснованный ажиотаж и создать повышенную нагрузку на отдельные АЗС, чего и добивается противник», — сообщили в правительстве.

Жителей просят не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

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