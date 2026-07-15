В Биробиджане коммунальщики вышли на ночную уборку улиц с пылесосами и МАЗами

На городской набережной трое рабочих допалывают клумбы. Ещё девять человек задействованы в ручной комплексной уборке города: пять работников собирают мусор на территории скейт-парка и набережной реки Биры, двое — от поворота на Хабаровск до Арбата, один очищает урны остановочных пунктов, ещё один занят сбором мусора в скверах и других общественных пространствах.