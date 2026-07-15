В Биробиджане коммунальщики вышли на ночную уборку улиц с пылесосами и МАЗами

В Биробиджане продолжаются масштабные работы по комплексному приведению в порядок проезжей части. Коммунальные службы вышли на улицы в ночную смену, чтобы очистить город от песка и грязи. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В течение ночи с помощью малых пылесосов очищали прибордюрные зоны и парковочные карманы на улицах Октябрьской и Горького. Утром работу продолжили уже на улице Ленинградской и проспекте 60-летия СССР, уделяя особое внимание зонам для разворота транспорта. На улице Пионерской для этих целей задействовали два больших пылесоса.
Параллельно силами трёх МАЗов и двух МТЗ промывают и прометают автодороги на улицах Пионерской, Горького, Октябрьской и Ленинградской. Также ведётся уборка в ручном режиме. Шесть человек убирают песок вдоль бордюров на улицах Миллера, Чапаева, возле ФОКа «Воин». В планах — прибордюрные зоны на переулке Театральном.
На городской набережной трое рабочих допалывают клумбы. Ещё девять человек задействованы в ручной комплексной уборке города: пять работников собирают мусор на территории скейт-парка и набережной реки Биры, двое — от поворота на Хабаровск до Арбата, один очищает урны остановочных пунктов, ещё один занят сбором мусора в скверах и других общественных пространствах.
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