Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова выросла до 73 тыс. га

Ранее площадь действующих возгораний снижалась. По данным на утро 14 июля, в крае действовали 156 лесных пожаров на площади 69,6 тыс. га. Угрозы населенным пунктам не было. Основные очаги находятся на севере региона, в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском округах. Обстановку осложняют грозы, труднодоступность территорий и участки леса, поврежденные шелкопрядом.