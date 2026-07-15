Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова выросла до 73 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова начала расти и составила около 73 тыс. га. Об этом сообщает региональный Лесопожарный центр.
Ранее площадь действующих возгораний снижалась. По данным на утро 14 июля, в крае действовали 156 лесных пожаров на площади 69,6 тыс. га. Угрозы населенным пунктам не было. Основные очаги находятся на севере региона, в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском округах. Обстановку осложняют грозы, труднодоступность территорий и участки леса, поврежденные шелкопрядом.
Из-за удаленности большинства пожаров тяжелую технику не всегда можно доставить к месту. Поэтому специалисты часто работают вручную: разбирают завалы, прокладывают минерализованные полосы и проводят встречные отжиги, чтобы остановить распространение огня.
В регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, разводить костры и сжигать мусор запрещено. При обнаружении возгорания жителей просят звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).
(Фото: magnific.com).