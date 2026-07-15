В Кирове стартовала акция «Будьте здоровы»

Мобильные пункты здоровья заработали на 11 площадках Кирова в рамках акции «Будьте здоровы». Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Желающие могут измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить индекс массы тела и сатурацию, пройти анкетирование на выявление факторов риска хронических заболеваний, получить консультацию врача. Особое внимание уделено скринингу кожи на дерматоскопе: осмотр позволяет выявить новообразования на ранних стадиях.
Для детей организована отдельная программа: аниматоры, аквагрим, мастер-классы по изготовлению значков и рисованию. Обучение дыхательной гимнастике и мастер-классы по первой помощи от волонтеров-медиков доступны для всех желающих. Пункты здоровья будут работать до 31 августа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.