Средняя цена «китайца» с пробегом в ДФО в I полугодии 2026 года составила 2,05 млн рублей

— По итогам I полугодия 2026 года на рынке авто с пробегом в Хабаровском крае лидером по популярности среди марок стала Toyota — на нее приходится 37,5% от общего интереса пользователей. Далее идут Nissan (12,2%), Honda (7,8%), LADA (5%) и Mitsubishi (4,8%), — сообщил данный по Хабаровскому краю руководитель аналитики Авито Авто Дмитрий Перец. — Самой популярной моделью стала Toyota Corolla со средней ценой 773 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Toyota Prius (931 тыс. рублей) и Toyota Land Cruiser (3,9 млн рублей). Замыкают топ-10 Toyota Mark II (631 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (3 млн руб.), Honda Fit (853 тыс. руб.), Nissan AD (294 тыс. руб.), Toyota Camry (1,5 млн руб.), Suzuki Jimny (1 млн руб.) и Toyota Vitz (605 тыс. руб.).