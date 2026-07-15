Средняя цена «китайца» с пробегом в ДФО в I полугодии 2026 года составила 2,05 млн рублей

Эксперты Авито Авто подвели итоги первого полугодия 2026 года на рынке китайских автомобилей с пробегом в Дальневосточном федеральном округе. В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли BYD и HAVAL, а самыми популярными моделями стали Jetour X70 Plus, HAVAL Jolion и Geely Coolray. По данным Авито Авто, за первое полугодие 2026 года средняя стоимость[1] китайских автомобилей с пробегом в Дальневосточном федеральном округе составила 2,05 млн рублей.
Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировали BYD (более чем в 2,5 раза) и HAVAL (более чем вдвое). В топ-5 также вошли Great Wall (+58,8%), Jetour (+36%) и LIFAN (+14,3%).
Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали Jetour X70 Plus (1,5 млн рублей) и HAVAL Jolion (1,5 млн руб.). Также в топ-10 моделей вошли Geely Coolray (1,5 млн руб.), Geely Monjaro (3,3 млн руб.), Jetour X70 (1,5 млн руб.), HAVAL M6 (1,4 млн руб.), Great Wall Poer (2,7 млн руб.), LIFAN Solano (367 тыс. руб.), Changan UNI-T (2 млн руб.) и EXEED LX (1,7 млн руб.).
— По итогам I полугодия 2026 года на рынке авто с пробегом в Хабаровском крае лидером по популярности среди марок стала Toyota — на нее приходится 37,5% от общего интереса пользователей. Далее идут Nissan (12,2%), Honda (7,8%), LADA (5%) и Mitsubishi (4,8%), — сообщил данный по Хабаровскому краю руководитель аналитики Авито Авто Дмитрий Перец. — Самой популярной моделью стала Toyota Corolla со средней ценой 773 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Toyota Prius (931 тыс. рублей) и Toyota Land Cruiser (3,9 млн рублей). Замыкают топ-10 Toyota Mark II (631 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (3 млн руб.), Honda Fit (853 тыс. руб.), Nissan AD (294 тыс. руб.), Toyota Camry (1,5 млн руб.), Suzuki Jimny (1 млн руб.) и Toyota Vitz (605 тыс. руб.).
За первое полугодие средняя цена некоторых моделей снизилась.
В числе лидеров по этому показателю —.
Jetour Dashing (-16,3%, до 1,67 млн руб.),
Chery Tiggo 7 Pro Max (-12,2%, до 2,06 млн руб.),
LIFAN Solano (-10,1%, до 367 тыс. руб.),
Geely Emgrand (-6,9%, до 1,25 млн руб.),
Chery Tiggo 7 Pro (-6,6%, до 1,52 млн руб.),
EXEED RX (-3,6%, до 3,24 млн руб.),
Geely Coolray (-2,5%, до 1,5 млн руб.).
и Jetour X70 (-0,4%, до 1,45 млн руб.).
[1]Средние цены — динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.