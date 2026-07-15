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Жители Хабаровского края напишут «Слово о герое» в стихах и песнях

Прием заявок на патриотическую акцию «Слово о герое» продлится до 1 сентября. Участвовать могут авторы любого возраста и профессии.

В Хабаровском крае продолжается прием заявок на краевую патриотическую литературно-музыкальную акцию «Слово о герое». Жители региона могут представить собственные стихи и песни, посвященные героизму, мужеству и любви к Родине.

Участниками акции могут стать авторы любого возраста и профессии. Главное условие — произведение должно быть создано самостоятельно и раскрывать тему героизма, исторических событий России или рассказывать о выдающихся личностях.

Конкурс проходит в двух направлениях: «Стихи» и «Музыкальное произведение». Организаторы также приветствуют работы, посвященные участникам специальной военной операции и их подвигам.

В министерстве внутренней и информационной политики Хабаровского края отмечают, что акция направлена на сохранение исторической памяти, укрепление гражданского единства и поддержку традиционных ценностей.

Подать заявку на участие можно до 1 сентября 2026 года. Итоги акции объявят 1 октября. Лучшие произведения прозвучат на праздничном концерте ко Дню Героя Отечества, который отмечается 9 декабря.

Акция «Слово о герое» впервые прошла в 2025 году по инициативе Краевого центра гражданских инициатив при поддержке правительства Хабаровского края.