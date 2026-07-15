Арт-объект для аллеи памяти доставлен в Николаевск-на-Амуре

Благодаря участию и победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, этим летом в городе будет создана аллея в честь героев СВО, мемориальный комплекс с огнем Памяти и этими птицами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».