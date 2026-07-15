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Арт-объект для аллеи памяти доставлен в Николаевск-на-Амуре

Скульптура представляет собой трёх взмывающих в небо журавлей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Арт-объект — скульптурная композиция из трех взмывающих в небо птиц доставлен в Николаевск-на-Амуре.

Благодаря участию и победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, этим летом в городе будет создана аллея в честь героев СВО, мемориальный комплекс с огнем Памяти и этими птицами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Скульптура выполнена из нержавеющей стали с зеркальным полированием, представляет собой трех летящих птиц, расположенных на опорных дугах, которые выполнены из толстостенных труб. Общая ее высота — 4 метра.

После долгих недель пути арт-объект, а это подарок ООО «НГК Ресурс» (входит в группу ГК «Полянка»), наконец, прибыл из Москвы в Николаевск-на-Амуре.

До установки он будет находиться у подрядчика. А потом им смогут любоваться все горожане.