Арт-объект для аллеи памяти доставлен в Николаевск-на-Амуре

Арт-объект — скульптурная композиция из трех взмывающих в небо птиц доставлен в Николаевск-на-Амуре.
Благодаря участию и победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, этим летом в городе будет создана аллея в честь героев СВО, мемориальный комплекс с огнем Памяти и этими птицами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Скульптура выполнена из нержавеющей стали с зеркальным полированием, представляет собой трех летящих птиц, расположенных на опорных дугах, которые выполнены из толстостенных труб. Общая ее высота — 4 метра.
После долгих недель пути арт-объект, а это подарок ООО «НГК Ресурс» (входит в группу ГК «Полянка»), наконец, прибыл из Москвы в Николаевск-на-Амуре.
До установки он будет находиться у подрядчика. А потом им смогут любоваться все горожане.