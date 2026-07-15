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Волгоградец заплатил 560 тыс. рублей после ареста седана с «блатным» номером

В Волгограде владельцу седана бизнес-класса KIA RIO K5 с «блатным» номером пришлось.

В Волгограде владельцу седана бизнес-класса KIA RIO K5 с «блатным» номером пришлось в срочном порядке отдать 560 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Мужчина задолжал такую сумму по обязательным платежам и 85 штрафам за нарушения ПДД. Однако погашать свой долг волгоградец не спешил.

В ГУ ФССП России по региону рассказали, что автовладелец скрывал имущество и не хранил деньги на счетах. Однако приставам удалось установить, где должник паркует свой седан. Машину с номером три семерки арестовали и изъяли. Иномарка могла быть выставлена на торги, но ее владелец нашел нужную сумму и на следующий день выплатил долг в полном объеме вместе с исполнительским сбором.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области.