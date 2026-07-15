Волгоградец заплатил 560 тыс. рублей после ареста седана с «блатным» номером

В ГУ ФССП России по региону рассказали, что автовладелец скрывал имущество и не хранил деньги на счетах. Однако приставам удалось установить, где должник паркует свой седан. Машину с номером три семерки арестовали и изъяли. Иномарка могла быть выставлена на торги, но ее владелец нашел нужную сумму и на следующий день выплатил долг в полном объеме вместе с исполнительским сбором.