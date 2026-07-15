Автомобиль с поддельными номерами выявили в Павлодаре

Сотрудники патрульной полиции в Павлодаре выявили факт использования подложных государственных регистрационных номерных знаков. Автомобиль ГАЗ остановили на пересечении улиц Н. Назарбаева и Торайгырова.
В ходе проверки установлено, что водитель использовал заведомо подложные государственные регистрационные номерные знаки. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении водителя составлен административный протокол, а подложные государственные регистрационные номерные знаки изъяты, — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Жандос Байкенов.
В ведомстве напомнили, что использование поддельных регистрационных знаков считается грубым нарушением законодательства. Такие действия могут быть связаны с попытками скрыть незаконную эксплуатацию транспорта, уклониться от ответственности или совершить другие правонарушения.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, с начала года в Павлодарской области полицейские пресекли 5725 правонарушений, предусмотренных данной статьей.
В ведомстве также призвали автовладельцев использовать только официально зарегистрированные государственные регистрационные номерные знаки, закрепленные за конкретным транспортным средством.