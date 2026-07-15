В Правдинском районе водитель сбил 9-летнего велосипедиста, ребёнок в больнице

В посёлке Железнодорожный Правдинского района 14 июля произошло ДТП с участием ребёнка. Водитель автомобиля «Фольксваген» (1992 года рождения) на улице Черняховского у дома № 19 совершил наезд на 9-летнего велосипедиста (2017 года рождения). Мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП…