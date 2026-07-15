Гектар дикорастущей конопли обнаружили в Минской области

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники милиции уничтожили около гектара дикорастущей конопли в Березинском районе, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
По данным правоохранителей, участок местности с кустами наркосодержащего растения был обнаружен во время проведения специальной программы «Мак».
Во время очередного рейда сотрудники Березинского РОВД наткнулись на дикие заросли запрещенного растения.
«В настоящее время по инициативе руководства РОВД обеспечен покос участка. Растения уничтожены», — говорится в сообщении.
В милиции напомнили, что выращивание или намеренное сохранение мака и конопли на земельных участках влечет за собой административную ответственность — владельцам участков может грозить штраф до 20 базовых величин.
Если же наркосодержащие растения выращивают с целью сбыта, законодательство предусматривает уголовную ответственность — до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители также призвали руководителей сельхозпредприятий и других организаций регулярно обследовать закрепленные территории и своевременно уничтожать очаги произрастания наркосодержащих растений.
О подобных фактах граждан просят сообщать в милицию по телефону 102 или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».
Специальная программа «Мак» направлена на выявление и ликвидацию наркосодержащих растений. Она продлится в Беларуси до 15 сентября.
Ранее в МВД сообщали, что в рамках проведения программы только в течение июня было обнаружено и уничтожено почти 70 тонн мака и конопли.