Аукцион по определению исполнителя пусконаладочных работ на котельных в Балтийске отменили

Проведение аукциона на право заключения контракта на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на трёх новых котельных в Балтийске отменили. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Приказ об отмене аукциона подписал директор МУП «Тепловые сети города Балтийска» Юрий Болотов 15 июля 2026 года. В качестве основания указана часть 1 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 г. Nº 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (заказчик вправе отменить закупку не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в ней).
Речь идёт о газовых котельных на ул. Донского, Синявина и Серебровской, строительство которых завершили в июле 2025 года. Заявки на участие в торгах должны были принимать до 20 июля. Итоги аукциона планировали подвести 21 июля. Максимальная цена контракта составляла 12 832 612 рублей. Исполнить его было необходимо до 30 апреля 2027 года.
Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В июле 2025 года в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина. Однако в марте 2026 года стало известно, что срок ввода объектов в эксплуатацию продлили до 1 сентября 2026 года. Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, решение было связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода. По данным прокуратуры, договорами на строительство объектов был предусмотрен ввод в эксплуатацию трёх газовых котельных в 2025 году. В связи со срывом сроков руководителю подрядной организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, также было внесено представление главе Балтийского городского округа.