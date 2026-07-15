Прокуратура поставила вопрос о прекращении дела, заведенного из-за 168 рублей

История получила резонанс весной 2026 года. В июне 2024-го органы соцзащиты одобрили Пигуль социальный контракт на 350 тысяч рублей для открытия бьюти-кабинета. Предпринимательница утверждала, что не скрывала работу мастером по наращиванию ресниц, действовала по разъяснениям сотрудников соцзащиты, открыла кабинет и полностью выполнила условия соглашения. По ее версии, претензии первоначально были связаны с превышением допустимого дохода на 56 рублей в месяц, или на 168 рублей за три месяца.