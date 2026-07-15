Жителя Дзержинска и участника СВО Олега Боряева наградили Орденом Мужества

Олег — выпускник школы № 36, а первую профессию он освоил в Дзержинском индустриально‑коммерческом техникуме. Во время выполнения боевого задания военнослужащий вместе с напарником оказался под вражеским обстрелом. Трагедия унесла жизнь товарища, а Олега удалось эвакуировать с поля боя. После тяжёлого ранения и лечения в госпитале он вернулся в родной Дзержинск.