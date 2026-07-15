Жителя Дзержинска и участника СВО Олега Боряева наградили Орденом Мужества

Страна удостоила жителя Дзержинска Олега Вячеславовича Боряева Ордена Мужества — высокой государственной награды, которой отметили его подвиг в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Олег — выпускник школы № 36, а первую профессию он освоил в Дзержинском индустриально‑коммерческом техникуме. Во время выполнения боевого задания военнослужащий вместе с напарником оказался под вражеским обстрелом. Трагедия унесла жизнь товарища, а Олега удалось эвакуировать с поля боя. После тяжёлого ранения и лечения в госпитале он вернулся в родной Дзержинск.
Сегодня Олег Вячеславович не только стойко преодолевает последствия травмы, но и ведёт активную жизнь: входит в состав сборной Нижегородской области по волейболу сидя. Он — многодетный отец и внимательный супруг. В настоящее время Боряев работает в Социальном фонде России, а в перспективе планирует получить высшее образование.
Торжественное вручение награды прошло в администрации города. В значимый для семьи день рядом с героем находились самые близкие — супруга Анна, дочь Василиса и сын Иван. Орден Мужества Олегу Боряеву передал военный комиссар Сергей Овчар. С поздравлениями к награждённому также обратились председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева, а также руководители социальных ведомств Светлана Шураева и Ольга Меснянкина.
В ходе встречи обсудили вопросы социальной и бытовой поддержки, а также этапы реабилитации, которые проходит семья. Особую признательность выразили матери Олега — Валентине Павловне: её поблагодарили за воспитание сына — человека, ставшего примером мужества и патриотизма для молодёжи Дзержинска.
Собравшиеся тепло поздравили семью Боряевых, пожелав им благополучия, счастья и крепкого здоровья.