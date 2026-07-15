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В Перми расширили сеть высокоскоростного интернета

Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили более 5 500 семей в 36 многоквартирных домах краевой столицы.

Сеть высокоскоростного интернета расширили в Перми.

После работ, проведённых компанией МТС, доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили ещё более 5,5 тысячи семей в 36 многоквартирных домах краевой столицы на улицах Чернышевского, Революции, Металлистов, Лифанова, Культуры, Камская, Водопроводная, Белозёрская, Веры Засулич, Карпинского, Оханская, Байкальская, Солдатова, Строителей, Капитана Гастелло, Семченко, Архитектора Свиязева и Комбайнёров.

Такая пропускная способность позволяет одновременно использовать несколько устройств для просмотра видео в формате 4K, загружать большие файлы и проводить видеоконференции без потери качества соединения. Высокоскоростной канал также служит базой для работы сервисов умного дома, включая системы видеонаблюдения и другие устройства, требующие стабильного интернет-соединения.

«Спрос на высокие скорости растёт вместе с количеством цифровых устройств в каждой квартире, и наша задача — оперативно закрывать эту потребность. Мы системно расширяем гигабитную сеть в разных районах города», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.