В Перми расширили сеть высокоскоростного интернета

Такая пропускная способность позволяет одновременно использовать несколько устройств для просмотра видео в формате 4K, загружать большие файлы и проводить видеоконференции без потери качества соединения. Высокоскоростной канал также служит базой для работы сервисов умного дома, включая системы видеонаблюдения и другие устройства, требующие стабильного интернет-соединения.