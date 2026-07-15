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Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников

Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников банками.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне смогут компенсировать ущерб от телефонных аферистов после обращения и проверки в банке, следует из проекта постановления Минцифры.

«Человек заявляет, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Кредитная организация проверяет, могла ли она сама остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Последний выясняет, мог ли он своевременно определить подозрительный номер и принять необходимые меры. Если ошибка была на его стороне, то провайдер должен выплатить пострадавшему компенсацию.

Банк либо оператор возмещает ущерб в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60. При этом итоговое решение можно будет оспорить, уточнили в министерстве.

Право россиян на компенсацию вошло во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, подписанный в июне Владимиром Путиным.