Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников

«Человек заявляет, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Кредитная организация проверяет, могла ли она сама остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи», — рассказали в пресс-службе ведомства.