«Крузенштерн» готовится к рейсу, на борту провели молебен

Парусник «Крузенштерн» находится в Калининградском морском рыбном порту и готовится к выходу в море. В первом рейсе навигации 2026 года на судне пройдут практику около 140 курсантов: 25 из Керченского государственного морского технологического университета, 40 из БГАРФ, 60 из КМРК и 16 из СПбМРК, среди них — 13 девушек.