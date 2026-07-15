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В Тынде Амурской области отремонтировали улицу Октябрьскую

На дороге уложили свежий асфальт, обустроили тротуары, примыкания, нанесли разметку и установили новые знаки.

Ремонт дороги на улице Октябрьской провели в городе Тынде Амурской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы стартовали еще в прошлом году. На объекте демонтировали старое покрытие и бордюры, а после уложили два слоя нового асфальта. В этом году специалисты обустроили тротуары, примыкания к дороге и системы водоотводов. На финальной стадии ремонта нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

«Нацпроект зашел в город относительно недавно и дает нам шанс существенно преобразить улично-дорожную сеть столицы БАМа. В первую очередь приводим в нормативное состояние самые изношенные участки дорог города. Все выбранные отрезки отличаются большим потоком автотранспорта, по ним проходят автобусные маршруты, а сами дороги ведут к социально значимым объектам: школам, больницам, административным учреждениям», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.