В Тынде Амурской области отремонтировали улицу Октябрьскую

Работы стартовали еще в прошлом году. На объекте демонтировали старое покрытие и бордюры, а после уложили два слоя нового асфальта. В этом году специалисты обустроили тротуары, примыкания к дороге и системы водоотводов. На финальной стадии ремонта нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.