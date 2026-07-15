В олимпиадном движении Красноярский край поднялся на 35-е место в России

Предварительные итоги ЕГЭ-2026 обсуждались в ходе заседания регионального правительства. С докладом о качестве общего образования выступила министр Татьяна Гридасова. Министр сообщила о повышении востребованности точных дисциплин: процент учащихся, выбирающих естественно-научные и математические предметы, увеличился до 33,6%. «Нам необходимо пробудить у школьников интерес к учебе уже с пятого класса», — акцентировала она внимание, отметив при этом необходимость выяснить факторы падения успеваемости по химии. В сфере олимпиад регион улучшил свои позиции в России, поднявшись с 44-й на 35-ю строчку, и обеспечил своим ученикам 15 наград на финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, количество специализированных классов планируется довести до 174.